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Ростех

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«Туполев» создает инновационный конструкторский центр по модернизации Ту-214

«Туполев» создает инновационный конструкторский центр по модернизации Ту-214

Фото: ОАК «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) создает Инновационный конструкторский центр, который будет заниматься решением уникальных задач по модернизации среднемагистрального пассажирского авиалайнера Ту-214.

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