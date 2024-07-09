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Хуситы обстреляли суда в Аравийском море и Аденском заливе

Хуситы обстреляли суда в Аравийском море и Аденском заливе

Военный представитель йеменского движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа во вторник, 9 июля, сообщил об ударах в Аравийском море и Аденском заливе по трем коммерческим судам, связанных с Израилем и США, – сообщает телеканал Al Masirah.

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