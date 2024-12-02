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Создатель PlayStation сообщил, как боролся за создание первой консоли

Создатель PlayStation сообщил, как боролся за создание первой консоли

Создатель PlayStation Кэн Кутараги рассказал, как боролся за создание своей первой консоли. Он признался, что руководство компании изначально не поддерживало создание этого игрового устройства, пишет Lenta.

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