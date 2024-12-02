Создатель PlayStation сообщил, как боролся за создание первой консоли

Создатель PlayStation Кэн Кутараги рассказал, как боролся за создание своей первой консоли. Он признался, что руководство компании изначально не поддерживало создание этого игрового устройства, пишет Lenta.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии