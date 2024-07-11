Синоптик Позднякова пообещала 30-градусную жару и дожди на выходных в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в предстоящие выходные из-за смены циклонов в столице прогнозируются дожди, но 30-градусная жара при этом продолжится.
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