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Синоптик Позднякова пообещала 30-градусную жару и дожди на выходных в Москве

Синоптик Позднякова пообещала 30-градусную жару и дожди на выходных в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в предстоящие выходные из-за смены циклонов в столице прогнозируются дожди, но 30-градусная жара при этом продолжится.

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