еще одно дефиле с фокусом на тату со свастикой Московский районный суд Петербурга вынес решение по делу о прогулке в метро мужчины с татуировкой, похожей на нацистскую символику.
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еще одно дефиле с фокусом на тату со свастикой Московский районный суд Петербурга вынес решение по делу о прогулке в метро мужчины с татуировкой, похожей на нацистскую символику.