В Тульской области в 2023 году на 1,5% выросло количество зарегистрированных преступлений

В Тульской области за последний год на 1,5% выросло количество зарегистрированных преступлений. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель СУ СКР региона Владимир Усов, передает корреспондент Тульской службы новостей.
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