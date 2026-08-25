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Андрей Тимошенко: «Иногда легче покорить Эльбрус, чем выпустить спектакль...»

Андрей Тимошенко: «Иногда легче покорить Эльбрус, чем выпустить спектакль...»

Главный режиссер Архдрамы рассказал, зачем поднимается в горы на мотоцикле. Андрей Тимошенко предоставлено организаторамиВ Москве, в Театре имени Вахтангова проходят гастроли Архангельского театра драмы имени М.

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