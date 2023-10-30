Астролог Глоба предрекла трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца 2023 года

Специалист рассказала, представителям каких созвездий можно готовиться к благоприятному периоду. Известный российский астролог Тамара Глоба в прогнозе по знакам Зодиака до конца 2023 года выделила представителей трех созвездий, которых, по ее словам, ждет череда счастливых событий.