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Астролог Глоба предрекла трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца 2023 года

Астролог Глоба предрекла трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца 2023 года

Специалист рассказала, представителям каких созвездий можно готовиться к благоприятному периоду. Известный российский астролог Тамара Глоба в прогнозе по знакам Зодиака до конца 2023 года выделила представителей трех созвездий, которых, по ее словам, ждет череда счастливых событий.

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