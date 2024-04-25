🫢 В Ялте водитель маршрутки ездил под действием наркотиков Мужчина перевозил пассажиров по маршруту «Ялта-Форос».
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🫢 В Ялте водитель маршрутки ездил под действием наркотиков Мужчина перевозил пассажиров по маршруту «Ялта-Форос».