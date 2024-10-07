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Минобороны: Украина готовит провокацию с химоружием, чтобы обвинить Россию

Минобороны: Украина готовит провокацию с химоружием, чтобы обвинить Россию

Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации, соответствующие данные есть у Минобороны РФ, сообщил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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