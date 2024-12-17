Уголовное дело о теракте и убийстве возбудили после гибели Кириллова при взрыве

Уголовное дело по статьям о теракте и убийстве возбудили после гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова при взрыве во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве, сообщили в Следственном комитете России.
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