Уголовное дело о теракте и убийстве возбудили после гибели Кириллова при взрыве

Уголовное дело по статьям о теракте и убийстве возбудили после гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова при взрыве во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве, сообщили в Следственном комитете России.