Возвращение Дикого Запада: в Америке снова грабят поезда

13 января, группа из 11 бандитов, 10 из которых, как выяснилось позже, были нелегальными мигрантами, перерезала шланг пневматического тормоза грузового поезда компании BNSF Railways, когда он ехал по безлюдному району пустыни Мохаве в штате Аризона, и похитила 2000 пар кроссовок стоимостью 440 000 долларов.