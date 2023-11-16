На Правобережье построят новую школу и детский сад

Градоначальник Калуги посетил Правобережье и проверил ход строительных работ. 15 ноября глава Калуги Дмитрий Денисов посетил микрорайон "Комфорт Парк" на Правобережье и обсудил с представителем застройщика планы по комплексному развитию территорий.
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