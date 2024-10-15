Салат, после которого вы полюбите субпродукты. Гениальная «Сердцеедка»

К субпродуктам многие относятся настороженно, но этот салат изменит ваше мнение навсегда. В его основе лежат всего несколько базовых ингредиентов, свиное сердце после длительного отваривания получается невероятно нежным.
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