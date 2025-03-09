Беспилотники атаковали Шебекино: пострадал мужчина, повреждены автомобили

В Шебекино, Белгородская область, местный житель ранен в результате взрыва мины "колокольчик". Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждении домов и автомобилей после атаки беспилотников на парковку предприятия и фермерское хозяйство в регионе.