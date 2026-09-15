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Нижегородская правда

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Первым 40 нижегородцам вручили почетные знаки «Заслуженный донор Нижегородской области»

Первым 40 нижегородцам вручили почетные знаки «Заслуженный донор Нижегородской области»

14 сентября 2026 года в Нижнем Новгороде на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) прошло чествование активных участников донорского движения.

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