Собянин: строящиеся в Москве мост и набережная получили имена

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строящимся рядом с будущим Национальным космическим центром дорожным объектам — набережной и мосту — присвоили имена космонавта Германа Титова и академика Сергея Королёва.
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