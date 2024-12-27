RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    В правительство Грузии разберутся сами, кого и куда поместить в тюрьму, без указаний западных шакалов!В Париже предосте...
  • Александр Харченко
    Маклауд бессмертныйСовет директоров ...
  • Фаина Юсупова
    А что они не снимают свою страну?Вы не заслужили аллею героев,это заслужили настоящие украинцы которые боролись с фаш...В Киеве с аллеи г...

Собянин: строящиеся в Москве мост и набережная получили имена

Собянин: строящиеся в Москве мост и набережная получили имена

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строящимся рядом с будущим Национальным космическим центром дорожным объектам — набережной и мосту — присвоили имена космонавта Германа Титова и академика Сергея Королёва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх