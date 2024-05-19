Как оставаться в ресурсном состоянии в период экзаменов: советы психолога Ольга ВайленкоКак быстро летит время! Только что ваш ребенок был младенцем, затем неуверенно шагал своими первыми шагами, и вот он уже с огромным букетом цветов идет в первый класс.