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Как оставаться в ресурсном состоянии в период экзаменов: советы психолога

Как оставаться в ресурсном состоянии в период экзаменов: советы психолога

Как оставаться в ресурсном состоянии в период экзаменов: советы психолога Ольга ВайленкоКак быстро летит время! Только что ваш ребенок был младенцем, затем неуверенно шагал своими первыми шагами, и вот он уже с огромным букетом цветов идет в первый класс.

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