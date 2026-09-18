В КНИТУ-КАИ отдали свои голоса на выборах в Госдуму 70 активистов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» В Казани на избирательном участке №42, организованном в КНИТУ-КАИ, отдали свои голоса на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва 70 молодежных активистов.