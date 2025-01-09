Расчеты «Гиацинтов» группировки войск «Запад» поразили опорники и личный состав ВСУ

Артиллерийские расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач ударили по замаскированным взводным опорным пунктам и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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