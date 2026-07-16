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Верховная Рада назначила Корецкого главой правительства

Верховная Рада приняла решение о назначении Корецкого на пост премьер-министра Украины. Соответствующее постановление было утверждено в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась в прямом эфире.

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