Верховная Рада назначила Корецкого главой правительства

Верховная Рада приняла решение о назначении Корецкого на пост премьер-министра Украины. Соответствующее постановление было утверждено в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась в прямом эфире.
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