В Минобороны РФ анонсировали передачу ВМФ плавающих ударных дронов

В России завершаются работы по созданию специальной корабельной версии ударного дрона. Новые беспилотники-камикадзе вскоре поступит на вооружение ВМФ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
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