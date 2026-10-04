Очередная финансовая помощь Украине от Евросоюза в размере 20 миллиардов долларов - это полное безумие со стороны объединения, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X .
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