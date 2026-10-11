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Меры господдержки помогли компании «МСГ СТАН» освоить новые направления производства, включая станкостроение, и увеличить мощности в три раза

Меры господдержки помогли компании «МСГ СТАН» освоить новые направления производства, включая станкостроение, и увеличить мощности в три раза

С 2020 года предприятие «МСГ» размещает свои производственные мощности на территории бывшего завода «Строммашина», возродив в его стенах выпуск башенных кранов.

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