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Путин поручил ставить на воинский учет без явки в военкомат

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны применить для осеннего призыва 2024 года единый электронный реестр призывников и обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат, говорится на сайте Кремля.

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