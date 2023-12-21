Путин поручил ставить на воинский учет без явки в военкомат

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны применить для осеннего призыва 2024 года единый электронный реестр призывников и обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат, говорится на сайте Кремля.
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