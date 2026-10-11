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Царьград

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Где прячется "министр Коленька" после бегства из России?

Где прячется "министр Коленька" после бегства из России?

Стало известно, где прячется "министр Коленька" после бегства из России. Бывший глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, фигурирующий в расследовании дела о финансовой пирамиде Finiko, обнаружен в Испании.

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