Стало известно, где прячется "министр Коленька" после бегства из России. Бывший глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, фигурирующий в расследовании дела о финансовой пирамиде Finiko, обнаружен в Испании.
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