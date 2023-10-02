МИД отказался упрощать анкету на электронную визу в Россию

В МИД отказались от упрощения анкеты на электронную визу в Россию, выяснили «Известия».«В условиях сложившейся международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен предоставить для получения единой электронной визы, являются востребованными и соразмерными имеющимся угрозам национальной безопасности РФ, а также рискам въезда в нашу страну нежелательных лиц.