Об атаке на Крымский мост

Не буду останавливаться на способе совершения вчерашнего теракта, но со всей ответственностью диванного милитариста отволоку на помойку сообщения (выявлено точно – из украинских ресурсов), что это был британский морской подводный автономный робот REMUS 600 с нагрузкой взрывчатки.