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Об атаке на Крымский мост

Об атаке на Крымский мост

Не буду останавливаться на способе совершения вчерашнего теракта, но со всей ответственностью диванного милитариста отволоку на помойку сообщения (выявлено точно – из украинских ресурсов), что это был британский морской подводный автономный робот REMUS 600 с нагрузкой взрывчатки.

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