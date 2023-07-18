Не буду останавливаться на способе совершения вчерашнего теракта, но со всей ответственностью диванного милитариста отволоку на помойку сообщения (выявлено точно – из украинских ресурсов), что это был британский морской подводный автономный робот REMUS 600 с нагрузкой взрывчатки.
Об атаке на Крымский мост
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Начинать уничтожать тех,кто всё это организовал,поддержал,приветствовал,надо было уже давно!Хотя бы после "Москвы"...
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15 час.
Валерий Вадимов
мдя..проебали,обосрались,саксы потешаются..вторая армия в мире,блять..некомпетентность так и зашкаливает,плюс ведомственные тёрки.ве красные и фиолетовые линии перешли,мид озабочен,мо и гарант предупреждают и грозят пальчиком....
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14 час.
Аршак Меликджанян
глас вопиющего в пустыне.................. нет ответственности, причём персональной, отсюда все беды, так легко быть добреньким за счёт бюджета..................
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13 час.
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