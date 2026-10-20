В статье в жёстко‑публицистическом ключе разбирается, почему «урок Нюрнберга» — логика жёсткого торга с Западом при обязательном встречном интересе — не был воспроизведён в последующие эпохи.
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