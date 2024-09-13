Глава дипломатической миссии Российской Федерации на территории Канады Олег Степанов проинформировал о том, что его не удивило решение главы местного правительства Джастина Трюдо выступить за то, чтобы позволить Вооружённым силам Украины применять полученное от западных держав вооружение для того, чтобы атаковать расположенные в глубине РФ цели.
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