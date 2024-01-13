Володин: СМИ вносят большой вклад в развитие общества

СМИ объективно и правдиво освещают информацию, вносят большой вклад в развитие общества. Об этом 13 января заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении по случаю Дня российской печати, сообщается на сайте палаты.
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