РИА Новый день

102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Автор сколько лет спишь он давно признан террористической организацией и запрещен в России.В России готовятс...
  • Владимир
    В ЕС за пшеницу.Макрон с Зеленски...
  • Mikhail Stepanov
    Чего? Ничего не попутали нацисты хреновы? Они условия какие-то выдвигают?Шольц и Зеленский...

Мост на Малышева расширят до четырех полос

Мост на Малышева расширят до четырех полос

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект реконструкции Каменного моста. Его предполагается расширить до четырех полос, с 10 до 14 метров, тем самым убрав «бутылочное горлышко», из-за которого сейчас на Малышева постоянно копятся пробки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх