Мост на Малышева расширят до четырех полос

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект реконструкции Каменного моста. Его предполагается расширить до четырех полос, с 10 до 14 метров, тем самым убрав «бутылочное горлышко», из-за которого сейчас на Малышева постоянно копятся пробки.