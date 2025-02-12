Неделя невероятных открытий

ОЛЕГ ЛАВРОВ Добрый вечер, Империя. Трамп уволил двух сотрудников федеральной антидискриминационной комиссии (Equal Employment Opportunity Commission - EEOC), которые "по совпадению" оказались демократами.
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