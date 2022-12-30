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«Милану» интересен вратарь «Челси» Менди

«Милану» интересен вратарь «Челси» Менди

Вратарь «Челси» Эдуар Менди интересен «Милану». Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, руководство «Милана» обеспокоено травмой Майка Меньяна, поэтому хочет держать наготове временное и недорогое решение вратарской проблемы.

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