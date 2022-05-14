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Марат Башаров выйдет на сцену в балете

Марат Башаров выйдет на сцену в балете

47-летний актер Марат Башаров рассказал о новых перипетиях своей актерской судьбы. Марат Башаров, уволенный из «Школы современной пьесы», получил роль в балете «Конек-Горбунок», который поставил Владимир Кехман в Новосибирском театре оперы и балета.

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