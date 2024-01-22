У иномарок – фирменные моторные масла. Обязательно нужно лить такое?

Есть два типа автомобилистов: первые убеждены, что в Хонду можно заливать только хондовское масло (а в Мерседесы – исключительно мерседесовское), вторые же отрицают такой подход, ведь автомобильные заводы сами по себе не производят никаких масел.
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