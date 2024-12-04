Илья Шакунов стал «Отцом» для снайперов

Завершились съемки военной драмы Павла Иванова «Отец». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion, главную роль в фильме сыграл Илья Шакунов, а компанию ему составили Роман Васильев, Владислав Тирон, Егор Абрамов, Алина Дулова, Екатерина Чаннова, Никита Тарасов, Татьяна Яковенко и другие актеры.
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