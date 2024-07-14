Тамбовские онкологи в ходе профилактической акции выявили 10 случаев рака

В Городской поликлинике № 5 города Тамбова провели акцию выходного дня по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний с участием специалистов Тамбовского областного онкологического клинического диспансера.
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