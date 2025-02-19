Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А  вы  знаете, что этот  материал из мутной  компашки  " Свободная  пресса". А  где  есть  такое название, читай  - п...Иран на грани: Ис...
  • Владимир Алтайцев
    И что  в  нём интересного? Продажный  писака  , проплаченный  США, пишет херню в пользу  США, не скрывая  ликования  ...Иран на грани: Ис...
  • Виталий Золотухин
    Автор, "НА" украине!Почему от российс...

Почему от российских кораблей валит дым, ведь он повышает их заметность

Почему от российских кораблей валит дым, ведь он повышает их заметность

 Время от времени на фотографии или видео с участием российского флота попадают очень странные корабли, которые создают какую-то неимоверную дымовую завесу во время своего хода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Петров
30 км? 🤣 Поверь старому &quot;командиру отделения специалистов зрительной связи&quot; (так, кажется, мой ВУС 306 в военнике записан) 80 кб силуэт уже отчетливо видать на фоне горизонта, около 100 кб (10 миль=18,96 км) видать мачты, т.е. дым будет виден визуально километров за 30. Корабельные РЛС видят дальше, но не за горизонт. Огибать поверхность, даже на море электромагнитные волны пока не научились, но, учитывая расположение, на мачте, километров на 50 видят. Т.е. дым это очень сильно демаскирующий фактор. &quot;Маслопупых&quot; всегда драли за любые признаки дыма из труб. Но дымят котлотурбинные только на разогреве и при неправильном управлении подачей горючего в форсунки, при попытке резко увеличить тягу, &quot;теряют факел&quot;. Обученный экипаж, такого не допускает.
Ответить
8 час.
Михаил Сартин
Если-бы автор хотя-бы походил по палубе в задымленной части корабля, подышал этой копотью, - он-бы не говорил о том, что это хорошо. Солярная гарь, отравляющая твои легкие, - это конкретная гадость. Почему они коптят? Следить надо за дизелями. А у нас как? Новая должность( звездочка) - другое место. А здесь нафиг возиться. Потерпим и перейдем на другое судно. Ну а второй фактор - наша промышленность, - не производящая старые двигатели и естественно ЗИП. У нас сейчас в моде Китайские двигатели, Американские и Европейские лишь бы самим не делать. И если Вы видите такой корабль - это не есть хорошо. Обычное наше явление - мы в ....опе. К этому постепенно привыкаешь.
Ответить
4 час.
ВЗ
Виталий Золотухин
Автор, &quot;НА&quot; украине!
Ответить
2 час.
наверх