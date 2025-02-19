Почему от российских кораблей валит дым, ведь он повышает их заметность

30 км? 🤣 Поверь старому "командиру отделения специалистов зрительной связи" (так, кажется, мой ВУС 306 в военнике записан) 80 кб силуэт уже отчетливо видать на фоне горизонта, около 100 кб (10 миль=18,96 км) видать мачты, т.е. дым будет виден визуально километров за 30. Корабельные РЛС видят дальше, но не за горизонт. Огибать поверхность, даже на море электромагнитные волны пока не научились, но, учитывая расположение, на мачте, километров на 50 видят. Т.е. дым это очень сильно демаскирующий фактор. "Маслопупых" всегда драли за любые признаки дыма из труб. Но дымят котлотурбинные только на разогреве и при неправильном управлении подачей горючего в форсунки, при попытке резко увеличить тягу, "теряют факел". Обученный экипаж, такого не допускает.

Михаил Сартин

Если-бы автор хотя-бы походил по палубе в задымленной части корабля, подышал этой копотью, - он-бы не говорил о том, что это хорошо. Солярная гарь, отравляющая твои легкие, - это конкретная гадость. Почему они коптят? Следить надо за дизелями. А у нас как? Новая должность( звездочка) - другое место. А здесь нафиг возиться. Потерпим и перейдем на другое судно. Ну а второй фактор - наша промышленность, - не производящая старые двигатели и естественно ЗИП. У нас сейчас в моде Китайские двигатели, Американские и Европейские лишь бы самим не делать. И если Вы видите такой корабль - это не есть хорошо. Обычное наше явление - мы в ....опе. К этому постепенно привыкаешь.