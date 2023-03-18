Bloomberg: роль юаня в мире выросла на фоне санкций Запада против РФ

Американское агентство Bloomberg, являющееся одним из ведущих поставщиков информации для участников финансовых рынков, считает, что беспрецедентные санкции против России, введенные Западом, значительно подстегнули роль китайского юаня в мире.
Американское агентство Bloomberg, являющееся одним из ведущих поставщиков информации для участников финансовых рынков, считает, что беспрецедентные санкции против России, введенные Западом, значительно подстегнули роль китайского юаня в мире.
Свежие комментарии