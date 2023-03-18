Аргументы и Факты

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Bloomberg: роль юаня в мире выросла на фоне санкций Запада против РФ

Bloomberg: роль юаня в мире выросла на фоне санкций Запада против РФ

Американское агентство Bloomberg, являющееся одним из ведущих поставщиков информации для участников финансовых рынков, считает, что беспрецедентные санкции против России, введенные Западом, значительно подстегнули роль китайского юаня в мире.

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