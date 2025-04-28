Ученые создали сценарий будущего планеты Земля и в нем нет места человечеству: планетарный перегрев и изменение континента Ольга БезродняяУченые моделируют изменения, которые могут произойти на планете через миллионы лет, пытаясь понять, какой будет Земля.
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