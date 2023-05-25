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Президент РФ Владимир Путин назвал расширение сотрудничества главной задачей саммита «Россия — Африка»

Президент РФ Владимир Путин назвал расширение сотрудничества главной задачей саммита «Россия — Африка»

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление главам стран Африки по случаю Дня африканской свободы, документ опубликован на сайте Кремля.

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