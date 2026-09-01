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Тульские новости

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На улице Бондаренко в Туле отключили воду

На улице Бондаренко в Туле отключили воду

Жители дома №35 сообщили, что отключение произошло без предупреждения, воды нет уже несколько часов.В редакцию "Тульских новостей" обратились жители улицы Бондаренко.

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