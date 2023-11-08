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Блинкен опять запрещает нам оружие, которое "изменит баланс сил в мире"

Блинкен опять запрещает нам оружие, которое "изменит баланс сил в мире"

Помните, совсем недавно Госсекретарь США Блинкен требовал, чтобы мы согласовывали с Пентагоном маршруты передвижения наших субмарин? Теперь у него новое требование к нам! Но сначала давайте немножко теории: Итак, новейший ракетный комплекс "Алабуга" имеет дальность поражения до 100км (что относительно немного), но главная его фишка заключается совершенно в другом.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Когда в США считали, что превосходство в вооружении у них, ни о каком балансе там даже не заикались. Теперь же США и НАТО следовало бы поумерить воинственный пыл, прикусить язык и задвинуть подальше ядовитое своё жало.
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