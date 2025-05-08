Курильский гамбит. Япония готовит удар в спину России?

Токио предоставляет Украине секретные данные со спутников. Это может быть только началом. Российский посол уже намекнул на возможность «ядерного ответа».
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