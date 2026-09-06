Когда будут объявлены планы по Украине?

Белый дом: дальнейшие планы по Украине будут объявлены в ближайшие недели Представители США обсудили с Путиным дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, которые Вашингтон намерен объявить в ближайшие недели.
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