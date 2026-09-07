Сила в правде
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Сила в правде

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Не мир, а пауза: линия на бумаге, техника в Жешуве и дыры в дроновом контуре ВСУ

Не мир, а пауза: линия на бумаге, техника в Жешуве и дыры в дроновом контуре ВСУ

Пока в медиа разбирают слитый американский план заморозки линии, из Портсмута в Жешув прилетел Ан-124, а по парому на Дунае нанесли удар.

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