Братск отправил большую партию дронов на СВО

Братск организовал отправку большой партии беспилотников войнам, защищающим страну. В рамках этой задачи мэр Братска Сергей Серебренников провел встречу с представителем научно-производственного сообщества, регулярно участвующего в поддержке служащих, пишет пресс-служба мэрии Братска.
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