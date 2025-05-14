Киеву в Америке предрекли лишь один исход решения ситуации по военному конфликту. Украина сейчас стоит перед выбором: заключить перемирие сейчас или отказаться от мирного урегулирования конфликта и потерпеть полное военное поражение.
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