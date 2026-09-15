Back-Adjustment — Why B-ADJ Should Be On for Structure E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! pavlusrockulus A rollover gap on a futures chart looks exactly like a real price move.
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